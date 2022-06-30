وجه النائب د. حمود العازمي سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، بشأن تعاقدات لتوفير طواقم طبية في وزارة الصحة، طالبا إفادته وتزويده بالآتي:



1- كم عدد أطباء الأسنان الكويتيين في وزارة الصحة؟



2- كم عدد أطباء الأسنان الوافدين في وزارة الصحة؟



3- ما الدور الفعلي لبعض الشركات المتعاقد معها من وزارة الصحة لتوفير طواقم طبية للعمل في عيادات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان التابعة لإدارة طب الأسنان؟



4- كم عدد الأطباء العاملين في هذه الشركات؟ ولماذا لا تتعاقد الوزارة معهم مباشرة؟ وما الهدف من وجود مناقصة لتشغيل هذه العيادات؟



5- هل يوجد اكتفاء من أطباء الأسنان داخل وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا يتعاقد مع شركات خاصة لتوفير أطباء أسنان وافدين في عيادات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان؟