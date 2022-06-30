وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد قال في مقدمته: تعد الأمراض السارية من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الأشخاص الآخرين، إما عن طريق الاتصال الجسدي مع الشخص المصاب بالمرض، أو عن طريق اتصال الإفرازات أو من خلال الهواء الجوي.



وصدر القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2022 بنقل خدمات مستشفى الأمراض السارية (إداريا ـ فنيا) إلى منطقة الجهراء الصحية «مستشفى الجهراء 2»، ما قد يشكل كارثة صحية لدى سكان محافظة الجهراء، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما سبب نقل خدمات مستشفى الأمراض السارية إلى الجهراء في ظل وجود مبان جديدة جاهزة؟



2 ـ هل أخذت الوزارة بعين الاعتبار قرب المستشفى القديم من مستشفى غسيل الكلى، حيث إن مرضى غسيل الكلى يعدون من المرضى قليلي المناعة؟



3 ـ هل أجرت وزارة الصحة دراسة للتبعات التي قد يتسبب بها النقل من احتمالية انتشار للعدوى والأمراض في محافظة عالية الكثافة السكانية، وما الخطة المتبعة في حال انتشار عدوى؟



4 ـ صورة ضوئية من التقرير المعروض على لجنة مجلس الوكلاء، وصورة ضوئية من محضر الاجتماع.



ـ هل رفض أطباء اللجنة أو أطباء المستشفى المتخصص النقل إلى مبنى المستشفى القديم أو حذروا من ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي برأيهم.