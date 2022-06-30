توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الأذرية باكو أمس للمشاركة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المقرر بدء أعماله اليوم تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.



وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة».



ويضم الوفد البرلماني كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين أحمد الحمد ومبارك الخجمة.