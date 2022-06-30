أكد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتبارا من بداية موسم 2022-2023، وذلك في إطار اتفاقية تمتد لسنوات عدة لم يتم تحديدها.

وسيكون اسم شركة الطيران التابعة لدولة قطر في منتصف القميص الجديد الذي طورته شركة نايكي للألبسة الرياضية، فيما سيظهر شعار منصة «غوت» الراعي الآخر للنادي، على أكمام القمصان.



ويشمل اتفاق الرعاية بين الخطوط الجوية القطرية وسان جرمان المملوك قطريا، فريق الرجال الأول الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وفريقي السيدات والشباب.