بسهولة كبيرة، شق حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش طريقه إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على الأسترالي ثاناساي كوكيناكيس بثلاث مجموعات للاشيء، وبنتيجة 6-1 و6-4 و6-2، لينتظر ديوكوفيتش في الدور الثالث الفائز ما بين التشيلي أليخاندرو تابيلو والصربي ميومير كيسمانوفيتش.



وفي منافسات السيدات، رفضت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز أي حديث عن الاعتزال من خلال التأكيد أنها «متحفزة» لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، وذلك رغم عودتها المخيبة إلى منافسات الفردي وخروجها من الدور الأول من البطولة.



وقالت ابنة الأربعين عاما «كانت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المكان الذي فزت فيه بأولى بطولاتي الكبرى (1999)، إنها بطولة مميزة جدا، هناك بالتأكيد الكثير من الحوافز للتحسن واللعب في موطني».



وفشلت سيرينا في مباراتها الأولى في منافسات الفردي بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، بخسارتها أمام الفرنسية هارموني تان 5-7 و6-1 و6-7 (7-10) في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة.



وبعد ساعات من اطاحتها بسيرينا وليامز، انسحبت هارموني تان من منافسات الزوجي للسيدات بسبب إصابة في الفخذ وبدا الانزعاج على شريكتها.



وأنهى انسحاب تان آمال الألمانية تمارا كورباتش في لعب أول مباراة لها في منافسات الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى.



كما ودعت الإستونية آنيت كونتافيت المصنفة الثانية بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثاني أمس بعد خسارتها 6-4 و6-0 أمام الألمانية صاحبة ضربات الإرسال القوية يوله نيماير التي أثارت الإعجاب في أول ظهور لها في البطولة.