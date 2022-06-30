رفع برشلونة الإسباني من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم من أجل التخلي عن هدافه الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الى 40 مليون يورو، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة أبرزها صحيفة «بيلد» الألمانية.



وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه الى 35 مليونا قبل أن يصل الآن الى 40 مليونا، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليونا للتخلي عن ابن الـ34 عاما الفائز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021) حسب «بيلد».

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطا بصفقات أخرى، بينها رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ الى مان يونايتد في صفقة تقدر قيمتها بـ 65 مليون يورو، ما سيمنح النادي الكاتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع «ليفا».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جدد المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميديتش التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل. وقال لـ «بيلد»: «لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده»، مشيرا إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب الپولندي البالغ 33 عاما أول من أمس.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن «قصته» مع النادي الألماني «تقترب من نهايتها» خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب الپولندي، مبررا لاحقا هذا الموقف برغبته في البحث عن «شغف إضافي في الحياة».