نشر الأكاديميان الكويتيان د.فهد السنافي ود.محمد المكيمي مع نخبة من العلماء حول العالم ورقة بحثية بعنوان ‏«Diplomacy of the World’s Hottest Sea» في مجلة Science العالمية التي تعد واحدة من أرقى المجلات العلمية ذات التصنيف العالي (معامل التأثير 47.5).



وتضمنت الورقة البحثية أن المناطق والدول المطلة على الخليج العربي تواجه تحديا كبيرا في المجال البيئي، حيث إنها تقع على أشد البحار ارتفاعا في الحرارة خاصة في فترة الصيف، ما يجعل هذه الدول والمناطق عرضة لأحد أهم التحديات البيئية في هذا القرن وهي مشكلة التغير المناخي، وقد تبنت الدول المطلة على الخليج العربي العديد من الإستراتيجيات والخطط للحد من آثار هذه المشكلة البيئية.



وتكمن أهمية هذا البحث في تقديم نموذج يحتذى به لجميع دول العالم، إذ إنه يهدف إلى توحيد الجهود رغم الاختلافات السياسية والعقبات بين الدول المطلة على الخليج العربي، والتركيز على أهمية تبادل البيانات، وتخصيص تمويل لمساعدة العلماء، والتخطيط للمحميات البحرية مستقبلا بين الدول للحد من المشاكل البيئية والبدء بعهد جديد.