400 % نسبة البناء لـ «الاستثماري» داخل المدينة و250% خارجها.. والسماح بـ 3 أدوار و1.8 ارتفاع السرداب في «الخاص»

بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد التعديلات النهائية على جميع لوائح البناء والتي ستبحثها اللجان المختصة في المجلس البلدي بعد العطلة الصيفية.

وتضمنت التعديلات التي أحالها مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي للمجلس، نظام البناء بالسكن الخاص على ان تكون النسبة موزعة على 3 طوابق، ويكون الارتفاع 20م والحد الادنى لكل دور 3 امتار وارتفاع السرداب 1.8 م، اما في السكن الاستثماري فتكون نسبة البناء 250% للعقارات خارج المدينة و400% للقسائم داخلها، وللمجمعات السكنية 250% للقسائم خارج المدينة و400% للقسائم داخلها.

وبالنسبة للمجمعات التجارية، بينت اللائحة ان النسبة 180% خارج المدينة ومن ٥٢٠ إلى ٦٢٠% داخلها حسب موقع القسيمة، كما حددت آليات البناء في المناطق الصناعية والخدمية والزراعية في الوفرة والصليبية والعبدلي بـ 10% من مساحة القسيمة والحد الأقصى 1000م والسماح ببناء محميات لا تقل عن 75% من مساحة القسيمة، اضافة الى مباني الشريط الساحلي بحيث لا تقل مساحة القسيمة عن 750‎م2 ونسبة البناء بواقع 150% توزع على ثلاثة طوابق.

وجاء في لائحة المستشفيات الخاصة ان تكون مساحة القسيمة 3000م ولا تقام في المناطق السكنية، أما المدارس الخاصة فلا تقل مساحة القسيمة عن 2000م2 وتكون نسبة البناء 185% من مساحة الأرض، كما اشترطت لائحة الفنادق ألا تقل مساحة القسيمة عن 750م2 في السكن الاستثماري و500 للمناطق التجارية و1000 للفنادق على الشريط الساحلي، اضافة إلى اللوائح المتعلقة بأبنية جمعيات النفع العام، وكذلك ابنية الاستعمالات المختلفة وأبنية المشاتل والاتصالات، ومواقف السيارات، والمنطقة الاقتصادية بالعبدلي.

وفيما يلي التعديلات النهائية على لوائح البناء في مختلف الأنشطة