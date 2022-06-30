بداح العنزي

أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية فهد العبدالجادر على ضرورة العمل على إلغاء اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة وفق القانون 5/2005 لأنها لا تتوافق مع قانون البلدية 33/2016.



وقال العبدالجادر إن مناقشة اللائحة تحتاج الى جهد كبير من قبل اعضاء المجلس خاصة في ظل اجراء التعديلات الكبيرة عليها خاصة أنها تنظم الأعمال داخل المجلس كما هي اللوائح التي تنظم الاعمال الخارجية.



وأضاف ان اللجنة ستكمل بحث اللائحة خلال الاجتماعات المقبلة تمهيدا للانتهاء من جميع التعديلات المناسبة.



من جانب آخر، وافقت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة ناصر الكفيف على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد عبدالعزيز الهران في منطقة الزور.



وقال الكفيف إن اللجنة احالت الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص محطتي ضخ ومحطة رفع ضمن مدينة صباح الاحمد السكنية الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد مع الاخذ بالاعتبار المستجدات الجديدة.