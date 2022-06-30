بداح العنزي

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية على مدار الأسبوع الماضي بعموم مناطق محافظة الأحمدي للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح، فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتسبب الحوادث، مشيرة إلى رفع وإزالة 334 إعلانا عشوائيا من الشوارع والميادين.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة، حرص الفريق الرقابي في الإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بكافة مناطق المحافظة صباحا ومساء. وأشار الى أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي على المحلات التجارية بعموم مناطق المحافظة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تضمنت تحرير 3 مخالفات لإقامة إعلان من دون ترخيص و5 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان، مخالفتين لإضافة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، فضلا عن رفع وإزالة 334 إعلانا عشوائيا من الساحات والميادين. ودعا الشيبة المواطنين والمقيمين بعدم وضع إعلانات مخالفة بالشوارع والميادين والالتفاتات من شأنها تشويه المنظر العام وتسبب الحوادث لإعاقتها الرؤية عن قائدي السيارات، مؤكدا تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.