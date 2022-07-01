

إحرام المرأة



كيف تحرم المرأة للحج والعمرة؟



٭ إحرامها أن تغتسل حتى ولو كانت حائضا وتتنظف وتلبس اللباس المعتاد ، فإذا وصلت الميقات أو حاذته فإنها تنوي الدخول في النسك الذي تريده ثم تصير محرمة ثم تطوف إلا إذا كانت حائضا فإنها تنتظر حتى تطهر، ثم تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد، ثم تسعى بين الصفا والمروة، فإذا كانت عمرة أو عمرة التمتع فإنها تتحلل بقص أنملة من شعرها، أما إذا كانت مفردة أو قارنة فإنها تبقى على إحرامها حتى تتحلل يوم العيد، والطواف الذي طافته يكون طواف القدوم، والسعي سعي الحج قدمته.. والله أعلم.



لبس الكمامة



هل يجوز للرجل المحرم بحج أو عمرة لبس الكمامة خشية المرض؟



٭ قد أفتى كثير من أهل العلم بجواز لبسه للحاجة ولا شيء عليه. والله أعلم



إذا جاءت الدورة الشهرية للمرأة في وقت الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فهل هناك أعمال صالحة تؤديها؟



٭ إذا تركت الصلاة والصيام والقرآن ونحو ذلك، فهي مأجورة بلا شك لامتثالها أمر الله ورسوله، ولكن لها أن تكثر من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الذي هو شعار هذه الأيام، ولها أن تتصدق وتضحي بأضحية، وتصل الرحم وتعود المريض ونحو هذه الأعمال.. والله أعلم.



لا تجد محرماً



امــرأة قــادرة ماليا وبدنيا على أن تحج ولكن لا تجد محرما يذهب معها؟



٭ الذي عليه جمع من أهل العلم أنه لا يجب عليها الحج والحالة هذه لاشتراط المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه بنسب كأبيها وابنها أو بسبب مباح كمصاهرة كأب زوجها أو أخيها من الرضاع، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «انطلق فحج مع امرأتك».. والله أعلم.



التحايل لأداء الحج



هل يجوز التحايل للدخول إلى مكة لأداء الحج لعدم وجود تصريح حج ونحوه؟



٭ لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، وهذه التعليمات ما وُجدت إلا للمصلحة العامة، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للذلة ونحوها، بل يكون صادقا.. والله أعلم.