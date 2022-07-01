1 - قال الله تعالى: (والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر).



2 - قال الله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام).



كما ورد ذكر العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها:



1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».



2 - عن عبدالله بن عمر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل».



3 - عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، قال: قال رجل: هن أفضل؟ أم عدتهن جهاد في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب».