في العشر من ذي الحجة موسم تزداد فيه الدرجات، ويستدرك العبد ما فات، وهي من أفضل الأيام التي يحب الله فيها الأعمال الصالحات، وتجتمع فيها العبادات، فيها يوم عرفة يوم يعتق الله تعالى فيها العباد من النار، فيجب أن نعلم أولادنا فضل هذه الايام، ونحثهم على صلاة التطوع والنوافل، وأن نكون قدوة لابنائنا فنقوم بالصدقة ولو باليسير وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وإدخال السرور على المهموم، وتفريغ الكرب عنه، ونعلم أبناءنا المشاركة في شراء الأضحية ومصاحبتنا لاختيارها بأنفسهم، مبينين لهم أن الاضحية شرعت تقربا إلى الله بدمائها، وتصدقا على الفقراء بلحمها، وشكرا له على أن أبقانا أحياء، ونشرح لهم أنها شعيرة من شعائر الإسلام ورمز للتضحية والفداء، وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ونقص عليهم قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام، ونعلمهم الإكثار من الحسنات التي تذهب السيئات، فبتعويد الأطفال على العبادات منذ الصغر ينمون على حب الطاعة، وكره المنكر يكبر معهم ويمقتونه.