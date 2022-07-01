الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة ببرج البدع، ظهر أمس، أحقية مدينة «البصرة» العراقية باستضافة منافسات «خليجي 25»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في الدوحة (20 سبتمبر 2021).



وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمها تقرير اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي عقب زيارتها الأخيرة لمدينة البصرة التي ستستضيف منافسات «خليجي 25»، جاء ذلك بحضور بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة هايف الديحاني، والأمين العام المساعد للاتحاد الخليجي سهو السهو.



وقدم الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي، شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، ووضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق بالمدينة.

هذا، وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج، وتنتظره الجماهير العراقية على أرضها منذ زمن طويل، معربا عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عموما ومدينة البصرة خصوصا على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.