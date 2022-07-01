القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى فريق الأهلي ضربة قاصمة في سباق المنافسة على بطولة الدوري للموسم الحالي، بعد أن فقدها الموسم الفائت لصالح الزمالك، وذلك بخسارته 2-3 أمام فريق سموحة، ضمن الجولة 23، ليتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 44، بينما فاز بيراميدز في الجولة نفسها على إنبي 1-0 ليتقدم إلى النقطة 49، ليؤكد وصافته لجدول الترتيب، وسبقه الزمالك بالفوز على سيراميكا، ليتقدم إلى النقطة 51، في صدارة الجدول.. ولكن للأهلي 3 مباريات مؤجلة، يبدأها الثلاثاء المقبل بلقاء الجونة.



قدم الأهلي أسوأ عروضه هذا الموسم قبل انتقال المسؤولية الفنية إلى البرتغالي ريكاردو سواريز، ولعبت الأخطاء الدفاعية دورا رئيسا في أهداف سموحة الثلاثة، والتي بدأت في الدقيقة 9 عن طريق مروان حمدي ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق عبدالكبير الوادي وأحرز مروان حمدي الهدف الثالث في الدقيقة 47.



وانتفض الأهلي متأخرا جدا، وسجل هدفا عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 60 ثم أحرز حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليخرج سموحة فائزا 3-2.



ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني إلى 39 نقطة في المركز الخامس.



وسيكون الظهور الأول للمدرب الجديد سواريز غدا في لقاء نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020، أمام فريق بتروجيت، والفائز سيلاقي الزمالك في النهائي.



وبعد الفوز الثمين لسموحة، أكد المدير الفني عبدالحميد بسيوني، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير، وان لاعبيه رجال وبذلوا أقصى ما لديهم أمام الأهلي العظيم ولولا عدم التوفيق لأحرزنا أهدافا أكثر من الثلاثية.