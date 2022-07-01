الدوحة - فريد عبدالباقي



طلب المدرب الإسباني لنادي السد القطري خوان مانويل ليلو، من إدارة ناديه بضرورة تدعيم صفوف الفريق بمحترفين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبدى المدرب عدم قناعته بالثلاثي المحترف، الإسباني سانتي كازورلا، والبرازيلي جيليرمي توريس، والغاني أندريه آيو.



ورشح مدرب السد المهاجم الأوروغوياني لنادي مان يونايتد الإنجليزي أدينسون كافاني ليكون المهاجم السوبر لفريق السد في الموسم الجديد.



هذا، واقترب قائد نادي الرجاء المغربي محسن متولي من اللعب في الدوري القطري مجددا بعد دخوله في مفاوضات جادة مع نادي معيذر- درجة ثانية - للاحتراف معه اعتبارا من الموسم الجديد.



وسبق لمحسن متولي أن لعب في صفوف نادي الوكرة والأهلي القطريان قبل العودة إلى ناديه الأصلي الرجاء المغربي.



وإلى ذلك، أقامت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم ورشة عمل الرقابة المالية للموسم 2022-2023، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء لجنة الرقابة المالية، وممثلين قانونيين من وزارة الرياضة والشباب والاتحاد القطري لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي شركات أندية دوري الدرجة الأولى (دوري نجوم QNB) وأندية دوري الدرجة الثانية.



حيث تهدف ورشة العمل إلى اطلاع كافة الأندية على آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بلوائح الرقابة المالية للموسم 2022-2023.



من ناحية أخرى، يبدأ نادي الغرافة معسكره التدريبي في مدينة كارتبة التركية اعتبارا من الغد وحتى 19 يوليو الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.



في الوقت الذي كثف نادي الغرافة مفاوضات مع عدد من المحترفين الأجانب لتدعيم صفوف الفريق الكروي بعد التعاقد مع صانع ألعاب منتخب الجزائر ونادي الريان ياسين براهيمي في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى استمرار مواطنه مهدي تاهرات، في حين اقترب المهاجم الكاميروني لنادي النصر السعودي فينسنت أبوبكر من الانضمام إلى صفوف الفريق القطري مقابل 5 ملايين دولار، وذلك بعد استغناء الغرافة عن الرباعي المحترف المالي شيخ دياباتي، البرازيلي غابرييل بيريس، والجزائري سفيان هني، والإيفواري جوناثان كودجيا.