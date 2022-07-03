القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الطيران المدني أن مطاري طابا ومرسى مطروح الدوليين نجحا في تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI)، ليصبح إجمالي عدد المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارا، وهي مطارات: القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة إلى مطاري طابا ومرسى مطروح لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثاني على التوالي في تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولي للمطارات.

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في بيان أمس بهذه المناسبة، التهنئة لجميع العاملين في المطارات المصرية التي نجحت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.