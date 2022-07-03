القاهرة - خديجة حمودة



أكد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي، أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة توليان اهتماما كبيرا في دعم قوات الدفاع الجوي بتوفير أحدث الأنظمة من عناصر الاستطلاع والإنذار والعناصر الإيجابية، وكذلك تطوير مراكز القيادة والسيطرة لتتمكن قوات الدفاع الجوي من التعامل مع جميع التهديدات والتحديات الحديثة.



وقال قائد قوات الدفاع الجوي - بمناسبة احتفال قوات الدفاع الجوي بعيدها الثاني والخمسين، ردا على سؤال عن منظومة الدفاع الجوي المصري وكونها من أعقد منظومات الدفاع الجوي في العالم، حيث تشتمل على العديد من الأنظمة المتنوعة - إن «هناك صراعا دائما ومستمرا بين منظومات الدفاع الجوي وأسلحة الجو المتمثلة في العدائيات الجوية الحديثة التي أصبحت لا تقتصر على الطائرات المقاتلة، بل شملت أسلحة الهجوم الجوي الحديثة المسلحة بها الطائرات وبرز حاليا التحدي الأكبر وهي الطائرات الموجهة بدون طيار بتـــعدد استخداماتها وأساليبها وإمكانيتها».