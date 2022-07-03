وافقت «غوغل» على إنشاء صندوق بقيمة 90 مليون دولار لتسديد المبالغ المترتبة لصغار مطوري التطبيقات في تسوية القضايا المرتبطة باستغلال الموقع المهيمن لفرض شروط المجموعة العملاقة.

وقالت المجموعة التابعة لشركة ألفابت على موقعها الإلكتروني إن الصندوق مخصص للمطورين الذين كانوا يكسبون أقل من مليوني دولار سنويا من خلال متجر تطبيقات المجموعة «غوغل بلاي»، بين عامي 2016 و2021. وأوضحت شركة هاغنز برغمان للمحامين، التي تمثل المدعين، أن ما يقرب من 48 ألف ناشر للتطبيق معنيون بهذا الصندوق.

كما وافقت «غوغل» على الاستمرار في تقديم عمولة على الاشتراكات التي تتم عبر «غوغل بلاي» بنسبة 15% للمليون الأول من حجم المبيعات المحققة كل عام، عملا باقتراحها المقدم العام الماضي، بدلا من نسبة 30% القياسية المعتمدة في القطاع.