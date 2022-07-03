أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطا اضطراريا في نيودلهي أمس إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران.



وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة «سبايس جت» التجارية، بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار في نيودلهي.



وكتبت الشركة على تويتر «أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانا في المقصورة». وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تظهر المقصورة تضيق بالدخان.



وكثر الحديث عن شركة سبايس جت المتدنية التكلفة في الأشهر القليلة الماضية، مع قيام طائرة أخرى تابعة لها بهبوط اضطراري الشهر الماضي بعدما اشتعلت النيران في أحد محركاتها، فيما وبخت سلطات الطيران الشركة على خلفية ممارسات تدريب تشوبها عيوب.



ولم تكشف الشركة عدد ركاب رحلة، لكنها قالت إن الطائرة هبطت «بسلام»، مؤكدة أنه تم «الترتيب فورا» لرحلة بديلة للركاب.