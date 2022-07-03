هزت سلسلة من الزلازل القوية جنوب إيران امس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين وتدمير عشرات المباني.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلازل التي بلغت قوتها 6 درجات ضربت غرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية في محافظة هرمزجان.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) عن حاكم هرمزجان مهدي دوستي قوله إن خمسة أشخاص قتلوا. وقال دوستي للتلفزيون الحكومي إن قرية سيح خوش القريبة من مركز الزلزال دمرت بالكامل.



وأفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ الوطنية مجتبى خالدي التلفزيون الحكومي، بأن «84 شخصا أصيبوا ومازال 15 منهم فقط في المستشفى للعلاج».



وعرضت الإذاعة الحكومية لقطات فيديو لمبان سكنية تحولت إلى أنقاض في سايح خوش، التي غمرها الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وحاولت سيارات الإسعاف والمركبات الأخرى التنقل في الطرق المغطاة بالحطام، بينما نزل السكان المصابون بالصدمة إلى الشوارع أو حاولوا استعادة الأشياء من منازلهم المدمرة.



وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الناس أمضوا الليل أيضا في العراء بالعاصمة الإقليمية بندر عباس، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرق مركز الزلزال، حيث اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود.



وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية كما تعاني من نشاط زلزالي متكرر.

وكان أعنف زلزال شهدته الجمهورية الإسلامية في العام 1990 حين بلغت قوته 7.4 درجات وأودى بحياة 40 ألف شخص في الشمال، فيما أصيب 300 ألف شخص وشرد نصف مليون.