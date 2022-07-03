بعد صراع طويل مع مرض السكري، توفي الممثل اللبناني ​بيار شمعون عن 63 عاما، بعد ان أدخل إلى أحد المستشفيات، ولكنه فارق الحياة بعد عدة ساعات.



وعمل بيار شمعون في مجموعة من المسرحيات الكوميدية، لكنه عرف من خلال مشاركته في عدد من البرامج الساخرة التي غزت الشاشات اللبنانية.



وشارك شمعون في برنامج «بسمات وطن» مع المخرج شربل خليل، بالإضافة إلى مسلسلات: «حماتي وعقلاتي» (2007)، و«موت أميرة» (2019)، و«رصيف الغرباء» (2020)، و«كاراميل» (2017)، و«أمير الليل» (2016)، و«الشحرورة» (2011)، و«تلاميذ آخر زمن» (2001)، ومجموعة من الأفلام منها: «كذبة بيضا» (2018)، و«كاش فلو» (2012)، و«ملا علقة» (2018).