القاهرة - سامي عبدالفتاح



ضرب فريق الأهلي المصري موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2020، لتكون مواجهة برتغالية بين سواريش المدير الفني للأهلي، والمخضرم فيريرا المدير الفني للزمالك، وذلك يوم 21 الجاري، وستتكرر المواجهة بين القطبين، والمدربين البرتغاليين، على لقب السوبر المصري، يوم 21 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وافتتح فريق الأهلي عهد مدربه الجديد ريكاردو سواريش بالفوز على بتروجيت الناشط في دوري القسم الثاني بنتيجة (2-0)، بستاد القاهرة مساء اول من امس في نصف نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.



تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة (7) عن طريق محمد مجدي «أفشة»، وأضاف محمد عبدالمنعم الهدف الثاني في الدقيقة (72).



وشهدت المباراة إضاعة بتروجيت ضربة جزاء في الدقيقة (44) عن طريق مصطفى الجمل.



ومن كأس مصر الى الدوري، يسافر الأهلي اليوم الى محافظة البحر الأحمر، ليكون ضيفا على فريق الجونة غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ9.