الدوحة- فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادرها أن الاتحاد القطري لكرة القدم بصدد استخدام «الرحلة» الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم قطر 2022، في منافسات دوري نجوم QNB لكرة القدم، والتي ستنطلق مطلع أغسطس المقبل، ولاسيما أن شركة أديداس أعلنت عن تزويد كرة المونديال بخاصية جديدة من خلال تقنية الكرة المتصلة، لتعزيز تقنية الـ VAR من خلال توفير مستوى غير مسبوق من البيانات والمعلومات للحكام لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.



ومن المقرر أن تشهد الجولات السبع الأولى من الدوري القطري استخدام كرة المونديال، حيث تقام تلك المباريات على ملاعب كأس العالم، ويسعى الاتحاد القطري إلى تجربة التقنية الحديثة، قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم في 21 نوفمبر المقبل.



من جانب آخر، استقرت إدارة نادي السيلية على تقديم شكوى رسمية ضد المحترف السوري لنادي الشرطة العراقي محمود المواس إلى «فيفا»، لرفضه الانضمام إلى صفوف النادي مفضلا البقاء مع فريقه العراقي، رغم توقيعه لعقد مع السيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



إلى ذلك أعلن نادي السد عن تمديد عقد نجمي الفريق رودريغو تاباتا (42 عاما)، والإسباني سانتي كازورلا لموسم إضافي آخر، ليستمرا مع السد حتى صيف 2023.

ومن المقرر أن يبدأ السد معسكره الإعدادي في مدينة فيينا النمساوية والذي سيقام خلال الفترة من اليوم حتى 20 يوليو الجاري.



وعلى صعيد الصفقات الصيفية، يضغط المدرب المغربي لنادي قطر يوسف سفري على إدارة ناديه بضرورة حسم صفقة المحترف المغربي لنادي الزمالك المصري أشرف بنشرقي لتدعيم مركز صانع الألعاب لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم امتلاك مواطنه بنشرقي عرضا مغريا من نادي الريان، وعدد من الأندية التركية والإماراتية والسعودية، لاسيما أن عقده مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ومن المقرر أن يستمر بنشرقي مع الزمالك حتى يوم 21 يوليو الجاري، والذي يشهد خوضه نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.



ونجح نادي قطر في شراء عقد المدافع المغربي في صفوف النادي الأهلي بدر بانون مقابل 3 ملايين دولار، لتدعيم مركز خط الدفاع في صفوف «الملك» القطراوي في الموسم الجديد.



إلى ذلك، أغلق التونسي فرجاني ساسي الباب أمام عودته إلى صفوف نادي الزمالك، وذلك بعد أن أعلن ناديه الدحيل تمسكه باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد، ويتبقى في عقد ساسي مع الدحيل موسمان.