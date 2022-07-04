الدوحة - فريد عبدالباقي



يضغط المدرب المغربي لنادي قطر القطري يوسف سفري على إدارة ناديه بضرورة حسم صفقة المحترف المغربي لنادي الزمالك المصري أشرف بن شرقي لتدعيم مركز صانع الألعاب لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.



وكانت إدارة نادي قطر دخلت في مفاوضات سرية مع اللاعب المغربي بهدف الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، لاسيما أن عقد بن شرقي مع الزمالك قد انتهى.



ونجح نادي قطر في شراء عقد المدافع المغربي في صفوف النادي الأهلي المصري بدر بانون مقابل 3 ملايين دولار، وذلك بهدف تدعيم مركز خط الدفاع في صفوف «الملك» القطراوي في الموسم الجديد.

في الوقت الذي دخل قائد فريق إلتشي الإسباني عمر ماسكاريل (29 عاما)، ضمن اهتمامات نادي قطر.



ويمتلك نادي قطر محترفين فقط، وهما الإسباني خافيير مارتينيز، والعراقي بشار رسن الذي انضم لمعسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية الذي يستمر حتى 17 الجاري.



هذا، وتمسك نادي الدحيل بمحترفه التونسي فرجاني ساسي ليستمر مع الفريق القطري في الموسم الجديد، حيث يتبقى له موسمان مع الدحيل، بعد أن لعب في صفوف الفريق العام الماضي وظهر بصورة جيدة في أول مواسمه مع الدحيل بعد انتقاله في صفقة انتقال حر من صفوف نادي الزمالك.



وكان الجهاز الفني لنادي الدحيل بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو تمسك باستمرار ساسي باعتباره أحد الأوراق الرابحة في وسط الملعب والتي سوف يعتمد عليها في الموسم الجديد.