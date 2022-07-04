سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن مجهولين قاموا بسرقة مبالغ مالية وبنادق هوائية واجهزة الكترونية واوراق رسمية من مزرعة تعود لشخصية VIP فيما كان مالك المزرعة نائما في إحدى الغرف، ورصد رجال المباحث لدى انتقالهم الى موقع البلاغ آثار عنف فيما لم تعرف ما اذا كانت هناك كاميرات داخل المزرعة يمكن الاستفادة منها في تحديد هوية الجناة او التقاط رقم مركبة دخل بها اللصوص من باب مفتوح، بحيث يمكن القبض عليهم.

وحول تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر شرطة القشعانية، فقد تقدم مواطن ذكر في افادته ان أشخاصا تسوروا باب المزرعة الرئيسي ومن ثم رصدوا احد ابواب المزرعة غير موصد فدخلوا بمركبة كانوا على متنها، حسب تأكيده.



وقال المبلغ: فيما كنت نائما في احدى غرف المزرعة دخل اللصوص الى غرفة اخرى وتمكنوا من سرقة تجوري كان بداخله مبلغ 6800 دينار و4 بنادق هوائية ام صجمة وحصة بها مستندات رسمية من بينها شهادة ميلاد، الى جانب عدد 2 هاتف نقال وجهاز آيباد، مؤكدا انه لم يشعر باللصوص خلال تنفيذ الجريمة، مؤكدا ان الحارس هو الآخر لم يشعر بهم.



وفور تسجيل القضية، انتقل رجال الأدلة الجنائية الى جانب رجال المباحث لرفع الآثار من موقع الخزينة التي تعرضت للكسر وكان بداخلها الأغراض سالفة الذكر.