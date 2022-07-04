أمير زكي - محمد الجلاهمة



علمت «الأنباء» ان تعليمات وتعميمات صدرت إلى عموم ضباط وزارة الداخلية بكتابة المراسلات اعتبارا من اليوم الاثنين بأسماء من كلفوا بإدارة العمل، لحين انتهاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف من حركة التسكين والاستقرار على هيكل الوزارة عقب ترقية عدد من الضباط من رتب عقداء الى عمداء ومن عمداء الى ألوية.



وبحسب مصدر امني، فإن التعليمات الجديدة جاءت عقب تنفيذ وكلاء مساعدين ومديرين عامين بلغوا سن الستين الأوامر والتقدم بطلبات تقاعدهم رسميا وإخلاء مكاتبهم للوكلاء والمديرين العامين بالتكليف. ولفت الى ان بعض القيادات الأمنية طلب منها القيام بأعمال وكلاء وزارة مساعدين مثل اللواء جمال الصايغ والذي كلف بالعمل إلى جانب قطاع العمليات والمرور بمهام وكيل وزارة مساعد لشؤون الأمن العام، وايضا تكليف مديرين عامين آخرين بمهام أعمال آخرى بالاضافة الى عملهم، فقد تم الايعاز الى مدير أمن الفروانية العميد عبدالله سفاح بممارسة مهام عمل مدير امن الجهراء السابق اللواء عبدالله الأحيمر، كما تم تكليف مساعدي مديرين عامين بالقيام بعمل المديرين العامين حتى إشعار آخر.



ورجح المصدر ان تصدر حركة التسكين الجديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الانتهاء من الترقيات المرتقبة من رتب عقداء الى عمداء وعدد محدود من رتب عمداء الى ألوية.



ولفت المصدر إلى أن اللواء منصور العوضي لايزال يشغل منصبه وكيلاً مساعدا لشؤون المنافذ.