ديوب: تشجيع الأبناء في بلاد الاغتراب على التفوق وترسيخ الشعور الوطني لديهم



يوسف غانم



تقـديـــراً لجهــودهـم وتشجيعاً لهم ولزملائهم على الاستمرار في التفوق والنجاح دائما وحرصا منها على تأكيد مكانة العلم والتفوق، قامت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت بتكريم الطلبة أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021-2022.



في البداية، رحب القائم بالأعمال المستشار مصطفى ديوب بالطلبة المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية الدارسين في الكويت الشقيقة وبأولياء أمورهم، مشيرا إلى فخرنا جميعا بالنتائج المميزة التي حصدوها والتي جاءت نتيجة تعبهم واجتهادهم ومتابعة أولياء أمورهم وكذلك جهود معلميهم ومعلماتهم.



وأكد ديوب أن هذا التكريم وهذه المبادرة من السفارة تأتي لتأكيد الروابط القوية مع أبناء الجالية ومشاركتهم فرحة التفوق، مبينا أن السفارة تعتز وتفتخر بأبناء سورية الذين تفوقوا هذا العام وكل عام، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الدور الأساسي للسفارة في التواصل مع أبناء الجالية والإضاءة على تفوقهم وإنجازاتهم وكذلك تشجيعهم وتحفيزهم على التفوق لكي يتبوأوا الأماكن المرموقة والمراكز الأولى في حياتهم الدراسية والعملية.



وأضاف ديوب: ونركز في كل عام بمثل هذه المناسبة على ضرورة أن يقوم الأهل وأبناء المغترب بتقوية الانتماء والشعور الوطني لدى أبنائهم، خاصة الأبناء الذين ولدوا خارج سورية والذين لم تتح لهم فرصة التعلم في المدارس السورية، وصحيح أننا مغتربون ونعمل خارج بلدنا لكن انتماءنا الأول والأخير راسخ لوطننا وبناء الوطن مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلينا تقوية الوعي والشعور الوطني.



كما نشكر الكويت الشقيقة على ما تقدمه في المجال التعليمي للجالية السورية، حيث يتعلم في مدارسها نحو 30 ألف طالب سوري، والشكر موصول لأعضاء اللجنة الاغترابية في الكويت ودعمهم وتشجيعهم للمبادرات التي تقوم بها السفارة والأنشطة المختلفة، وكذلك لجريدة «الأنباء» ووسائل الإعلام الكويتية وللإعلاميين السوريين العاملين في الكويت على تغطيتهم لأنشطة وفعاليات السفارة.



بدورهم، عبر الطلبة المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي يرفع من معنوياتهم ويشكل حافزا لهم ولزملائهم الآخرين على التفوق والنجاح بتميز، متوجهين بالشكر لكل من وقف معهم وساندهم خلال مسيرتهم الدراسية بدءا بأهاليهم ومدرسيهم، مهدين تفوقهم لوطنهم الأم سورية ولبلدهم الثاني الكويت الذي احتضنهم حتى حصدوا هذه النتائج، واعدين بأن يبقوا دوما من الأوائل في دراستهم وأن يحققوا نتائج مشرفة لهم ولأولياء أمورهم ولبلدهم سورية قيادة وشعبا.



كما شكروا السفارة السورية والقائم بالأعمال المستشار مصطفى ديوب وجميع العاملين فيها على هذه المبادرة والاستقبال المميز وهذه اللفتة الكريمة التي لا تقدر بثمن.



المتفوقون المكرمون



القسم العلمي



تسنيم طربوش 100%



راني طاشجيان 100%



يزن أبو بكر 100%



القسم الأدبي



جنى سواس 98.83%



ديمة الجاهوش 98.52%