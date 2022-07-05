1253 في كلية العلوم والهندسة والبترول 900 والعلوم الحياتية 800 والعلوم الإدارية 950 والآداب 1055 والتربية 950



165 في كلية الطب والأسنان 60 والصيدلة 100 والعلوم الطبية المساعدة 310 والصحة العامة 60 والعلوم الاجتماعية 500

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت عن موافقة مجلس الجامعة على قبول الطلبة الأجانب في شواغر القبول بكلية العلوم الإدارية والهندسة والبترول لأول مرة، بناء على اقتراح نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن لائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب في التخصصات المختلفة مقابل رسوم دراسية.



وذكرت المصادر أن سعر الوحدة الدراسية الواحدة للمقررات الدراسية للطلبة الأجانب يبلغ 100 دينار.



وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع اتفق على قبول الطلبة الأجانب من داخل الكويت في المرحلة الاولى، فيما سينظر قبول الطلبة من خارج الكويت خلال المرحلة المقبلة، ويأتي هذا الأمر بناء على إجراءات تحسين تصنيف الجامعة من خلال المبادرات التي طرحتها مؤخرا.



وكشفت المصادر عن اعتماد المجلس قبول 7953 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2022-2023 بناء على المقترح المقدم من عمادة القبول والتسجيل لقبول الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الأول.



وأفادت بأن الأعداد التفصيلية للمقاعد جاءت كالتالي: «الطب 165، طب الأسنان 60، الصيدلة 100، العلوم الطبية المساعدة 310، الصحة العامة 60، الحقوق 450، العمارة 150، العلوم 1253، الهندسة والبترول 900، العلوم الحياتية 800، العلوم الإدارية 950، الآداب 1055، التربية 950، والعلوم الاجتماعية 500، والشريعة والدراسات الإسلامية 250».



وأعلنت المصادر عن موافقة المجلس الجامعة عن إلغاء شرط اختبار القدرات للقبول في كلية الهندسة والبترول بناء على مقترح الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت المقدم لعميد القبول والتسجيل وعمادة كلية الهندسة والبترول.‫