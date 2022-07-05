ملتقى «الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022» يبرز الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة

ثامر السليم



أكد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أن الجامعة بمختلف أقسامها وتخصصاتها الكثيرة قادرة على استيعاب من تنطبق عليهم شروط القبول، مشيرا إلى أن الجامعة تحاول قدر المستطاع توفير الفرص الدراسية لجميع الطلبة من مختلف الشرائح، وذلك إيمانا منا بما جاء في دستور الكويت «أن التعليم متاح للجميع».



وقال الرومي على هامش ملتقى «الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022»، الذي نظمته إدارة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت أمس تحت رعايته في القاعة المستديرة في الحرم الجامعي بالشويخ، إن مجلس الجامعة سيقر أعداد القبول بجامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023.



وبين الرومي أن جامعة الكويت فيها 40 ألف طالب و90 قسما علميا و16 كلية أكاديمية في جميع التخصصات، مؤكدا أن الجامعة تعرض الكثير من التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات التي لا توجد في أي جامعة أخرى بالكويت، مشيرا إلى أن هناك فرصا لجميع أبنائنا الطلبة، وهي فرص تنافسية خاصة في كلية الطب والحقوق والهندسة، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.



وأوضح الرومي أن معرض الفرص الوظيفية يعرض وظائف لخريجي جامعة الكويت، متقدما بالشكر لجميع الجهات المشاركة في هذا المعرض وإتاحة الفرصة لخريجي الجامعة.



من جهته، قال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي إن معرض الفرص الاستثمار البشري والفرص الوظيفية يعد الأول من نوعه في جامعة الكويت، من خلال عمل معرض للفرص الوظيفية بالتزامن مع توزيع شهادات خريجي الفصل الدراسي الثاني بمشاركة العديد من الجهات التي ترغب في عرض الفرص الوظيفية التي لديها وتقديم وظائف لخريجي الجامعة.



وأكد الغربللي أن خريجي جامعة الكويت مستواهم عال، متمنيا أن تساهم جميع الجهات في توظيفهم.



وحول سياسة القبول بجامعة الكويت، قال الغربللي إن الجامعة لن تدخر أي إمكانية أو تجهيز في سبيل قبول أبنائنا خريجي الثانوية العامة لهذا العام.



بدورها، قالت مديرة إدارة الخريجين بجامعة الكويت فاطمة العميري نشكر كل من ساهم في هذا المعرض الناجح خصوصا مع تزامنه مع تخرج دفعة جديدة من جامعة الكويت للفصل الثاني 2021 - 2022، مبينة أن الكل ساهم وتعاون معنا في هذا اليوم الذي شهد فرحة لجميع الخريجين. وأضافت ان هذا المعرض مستمر لمدة 4 أيام لأن لدينا 3 آلاف خريج تقريبا وسيكون متوسط توزيع الشهادات اليومي 750 شهادة يوميا على مدى 4 أيام.