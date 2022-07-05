وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.صقر الملا عقد أعمال وإنشاء وإنجاز وصيانة مجمع صالات ألعاب فردية وجماعية بنادي كاظمة بحضور نائب رئيس النادي وليد الياقوت، وأمين السر العام للنادي يوسف بوسكندر، وحسين بوسكندر أمين السر السابق.

وقال الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الهيئة امس ان مشروع إنشاء صالة نادي كاظمة يأتي ضمن سلسلة مشاريع إنشائية تقوم الهيئة العامة للرياضة بتنفيذها حاليا وتهدف إلى تطوير الحركة الرياضية بتجهيز البنية التحتية من صالات وملاعب، فهناك مشاريع جاهزة للطرح ومنها ستاد محمد الحمد بنادي القادسية، وستاد صباح السالم بالنادي العربي، ومجمع أحواض السباحة بنادي الجهراء، ومجمع الصالات بنادي خيطان، ومجمع صالات وملاعب التنس بنادي الساحل، ومقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، وستاد نادي كاظمة، وستاد نادي الكويت، وننتظر موافقة وزارة المالية لطرحها.



وأشار الملا إلى أن مدة تنفيذ مشروع صالة نادي كاظمة عامين بتكلفة إجمالية 5.949.000 ملايين دينار وتم الطرح بعد استيفاء كل الموافقات الحكومية واعتماد كل الإجراءات، لافتا الى الدور الكبير لمدير عام الهيئة حمود فليطح بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير المنشآت الرياضية ومنها استغلال منشآت جامعة الكويت الرياضية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمساعدة الأندية في توفير ملاعب لخوض تدريبات الفرق سواء الفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة للحفاظ على ملاعب النادي والتي تعاني سوء الاستخدام بسبب كثرة أداء التدريبات عليها نتيجة زيادة عدد الفرق في الأندية المختلفة.



من جانبه، أكد وليد الياقوت أن النادي في حاجة ماسة إلى هذا المشروع نظرا لزيادة فرق النادي واللاعبين في الألعاب الجماعية والفردية، وهذا الشيء كنا نحلم به والآن أصبح واقع لتطوير منشآت النادي من ملاعب وصالات تماشيا مع التطور والتنوع في الألعاب كون النادي يستعين بصالات خارجية لإجراء تدريبات الفرق المختلفة في الألعاب الجماعية والفردية ووجود تلك المنشأة سيساهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين مما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية المختلفة في الألعاب كافة.



بدوره، قدم حسين بوسكندر أمين سر نادي كاظمة السابق الشكر للهيئة العامة للرياضة على دورها الكبير في توفير المنشآت والملاعب الرياضية للأندية وخاصة نادي كاظمة ودورها في إنهاء كل إجراءات طرح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع الصالات بالنادي.