هادي العنزي



يغادر صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة «الثلاثيات 3x3» الى سنغافورة للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية التي ستقام هناك خلال الفترة من 6 الى 10 الجاري.



ويضم وفد «أزرق السلة» 4 لاعبين هم، أحمد البلوشي، وعمران جوهر، وعبدالمحسن مرتضى، وعبدالعزيز الحميدي، بالإضافة الى المدرب الوطني خالد القلاف.

ويشارك منتخبنا في البطولة الآسيوية لـ «الثلاثيات» للمرة الاولى، اذ تزامنت البطولة الأولى الآسيوية مع فترة الإيقاف الرياضي المفروض على كرة السلة الكويتية.

من جانبه، ذكر مدرب المنتخب خالد القلاف أن المجموعة التي تم اختيارها لتمثيل أزرق السلة متميزة وهم من أفضل لاعبي الدوري الكويتي، لافتا إلى أن الأزرق يتطلع الى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة.

وأكد ان المشاركة في بطولات 3x3 بشكل دائم ترفع من نقاط الكويت لدى الاتحاد الدولي ما سيكون له الأثر الإيجابي على التصنيف الخاص بالمنتخبات، مشيرا إلى أن المنافسة في البطولة تعتبر صعبة، لكن الأزرق يسعى الى تقديم أفضل المستويات في البطولة الآسيوية.