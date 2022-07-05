مبارك الخالدي



اقتربت إدارة نادي الكويت من الاتفاق مع الثلاثي المحلي أحمد الظفيري ومحمد فريح ورضا هاني في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الأبيض قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق ببطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل.

ويعتبر الثلاثي المحلي من ابرز اللاعبين مع فرقهم الموسم الماضي. ومن المتوقع ان يتم الكشف عن التعاقدات والبرنامج الإعدادي للأبيض الى وسائل الاعلام في وقت قريب.

الجدير بالذكر ان جهاز الكرة اعلن عن انطلاق التدريبات منتصف الشهر الجاري بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين قبل المغادرة الى معسكر خارجي.



وفي جانب متصل، تعمل الأندية على إعادة ترتيب مواعيد إطلاق تدريباتها تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة عن مواعيد مسابقاته بشكل رسمي، ومن المقرر ان تبدأ الفرق في التجمع عقب إجازة العيد مباشرة لإنهاء المرحلة الأولى من تجمعاتها المحلية والتي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري قبل المغادرة الى معسكرات خارجية والتي تتضمن مباريات ودية مع فرق خارجية.