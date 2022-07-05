الرياض: تأشيرة السياحة لا تسمح لحامليها بأداء مناسك فريضة الحج على الإطلاق

«شؤون الحرمين»: تسليم كسوة الكعبة المشرفة 10 ذي الحجة واستبدالها غرة المحرم



دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية خلال أداء مناسك الحج لضمان سلامة الجميع.



وأكد المتحدث باسم الوزارة الصحة د.محمد العبد العالي امس أن المملكة تعمل بشكل مستمر على توفير أحدث وأفضل جودة من الأدوية والعلاجات اللازمة للحجاج.



وامتلأت شوارع مدينة مكة المكرمة بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء أمس مع الاستعداد لأداء مناسك الحج، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وفي ظل قيود مخففة للوقاية من جائحة «كوفيد-19»، تستقبل المملكة مليون مسلم لأداء فريضة الحج، من بينهم 850 ألفا من الخارج.



ووضعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، وتوافد بعضهم وهو يحمل مظلات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، على محلات بيع التذكارات والحلاقة، بينما اختار البعض الآخر الاسترخاء أو تناول وجبة في ظل أشجار النخيل بالشوارع القريبة من المسجد الحرام.



من جهتها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 375 ألفا و918 حاجا إلى المدينة المنورة من مختلف الجنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.



جاء ذلك، فيما أشرف وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وذلك خلال رعايته الحفل الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ .



من جانبه، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، خلال الحفل، جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك.



بدورها، أكدت وزارة السياحة السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تسمح لصاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج أثناء وجود السائح في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.



ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) امس الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكل التعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث ان ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.



إلى ذلك، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ د.عبدالرحمن السديس، عن صدور توجيه سام بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة المحرم من العام 1444هـ .