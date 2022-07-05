شدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على المهمة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي من الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي، وذلك في كلمة وجهها عبر الفيديو إلى مؤتمر دولي يستمر يومين في سويسرا بهدف رسم الخطوط العريضة لإعادة الإعمار.



وقال زيلينسكي إن إعادة بناء أوكرانيا هي «المهمة المشتركة للعالم الديموقراطي بأسره» مؤكدا أن تعافي بلاده يخدم السلام العالمي.



وأضاف متحدثا إلى المؤتمر المنعقد في لوغانو في جنوب سويسرا إنه «لايزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط في ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية».



وتوقع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن تصل كلفة إعادة إعمار بلاده إلى 750 مليار دولار، مشددا على ضرورة استخدام الأصول الروسية التي تمت مصادرتها لدفع كلفة تعافي البلاد.



وقال خلال «مؤتمر تعافي أوكرانيا» إن كلفة إعادة الإعمار «تقدر بـ 750 مليار دولار. نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون أصول روسيا والأوليغارش (النخبة الثرية) الروس».



وكان المؤتمر مقررا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بكثير وكان سيناقش أساسا الإصلاحات في هذا البلد ولاسيما مكافحة الفساد المستشري، لكن أعيد تركيزه على الاعمار.

في المقابل، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.



وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون الرسمي امس، إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها».



وأضاف «آمل أن تجري الأمور في قطاعاتها مثلما جرت في لوغانسك».



وأدلى بوتين بهذه التصريحات غداة إعلان انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك الإستراتيجية، ما مكن القوات الروسية من السيطرة على كامل منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك المجاورة حوض دونباس الذي تعتزم موسكو السيطرة عليه بالكامل في شرق أوكرانيا.



كما ذكر بوتين أن اثنين من جنرالاته هما: ألكسندر لابين وأسد الله أباتشيف سيمنحان لقب «بطل روسيا» لدورهما في المعارك في أوكرانيا بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،، إن روسيا لا يمكن عزلها فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم ولديها العديد من الأصدقاء فيه.



وأضاف ميشوستين في الجلسة العامة لمعرض «إنوبروم» المنعقد حاليا في مدينة يكاترينبورغ الروسية: «لدينا العديد من الأصدقاء في العالم، ونقدر ونحترم الجميع، لافتا إلى أنه لا يمكن عزل روسيا فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».