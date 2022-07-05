أعلنت الشرطة الدنماركية انها لا تصنف عملية اطلاق النار التي وقعت أول من أمس في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن وراح ضحيتها 3 قتلى و4 جرحى «عملا إرهابيا».



وقال رئيس شرطة العاصمة الدنماركية زورن توماسن في مؤتمر صحافي، ان الدلائل وافادات شهود العيان «لا تشير الى خلفيات ارهابية» للهجوم الذي نفذه شاب دنماركي بمفرده يبلغ من العمر 22 عاما وتم اعتقاله فور ارتكاب الجريمة.



وذكر رئيس الشرطة أن الضحايا هم: شاب وشابة دنماركيان ومواطن روسي يعيش في الدنمارك فيما أصيب ثلاثة دنماركيين وشاب سويدي.



وقال توماسن ان المتهم الموقوف معروف لدى الشرطة وسبق له ان دخل مستشفى الأمراض العقلية، الأمر الذي قد يشير الى انه يعاني من مرض نفسي دفعه لارتكاب الجريمة.



وأكدت الشرطة امس صحة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المشتبه به وهو يتظاهر بالانتحار حاملا بندقية ومسدس، كما أشار إلى تلقيه العلاج بعقار شديد المفعول يوصف في الطب النفسي قال إنه «لا يجدي نفعا».



وتقول الشرطة إنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم، لكن يبدو أنه حضر له مسبقا.