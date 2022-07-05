قالت السلطات الإيطالية إن عمليات البحث والإنقاذ استؤنفت أمس الاثنين في جبال الألب الإيطالية بعد انهيار جزء من جبل جليدي بسبب موجة الحر الحالية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين وفقد 17.



ووقع الانهيار الجليدي على جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر ويعد أعلى قمة في جبال دولوميت والأكبر في جبال الألب الإيطالية.



وتسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة في انكماش جبل مارمولادا الجليدي خلال العقود الأخيرة، مثل العديد من جبال الجليد الأخرى حول العالم.



وقالت الناطقة باسم خدمات الإغاثة ميكيلا كانوفا لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى التي كانت خمسة «ارتفعت الى ست وفيات مؤكدة».



وأضافت أن ثمانية أشخاص اصيبوا بجروح بدون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا.



وانتشرت مروحيات في الموقع للمشاركة في عمليات الانقاذ ومراقبة الوضع، لكن تم تعليق عمليات البحث مع حلول الظلام قبل استئنافها صباح أمس الاثنين. ووقع الحادث في اليوم التالي من تسجيل درجات حرارة قياسية عند قمة الجبل الجليدي بلغت 10 درجات مئوية.