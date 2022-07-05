نجا إيطالي بعد أن ظل لسبعة أيام بلا طعام وكمية قليلة للغاية من المياه اثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.



وفي تصريحات لصحيفة «كوريرا ديلا سيرا» الإيطالية الأحد، قال إنه بعد العثور عليه وانتشاله من جانب فرق الإنقاذ يوم السبت، يشعر أنه بصحة جيدة.



كان الرجل يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.



وقال الرجل (31 عاما) إنه بينما لم يصب الا بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.



ونجح في النجاة اعتمادا على مياه من جدول نهر صغير بعد هبوب عاصفة رعدية.