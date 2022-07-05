حُرم محبو الألعاب النارية في بعض المدن الأميركية من مشاهدتها أمس 4 يوليو، وهو عطلة وطنية في الولايات المتحدة، بسبب اضطرابات سلسلة توريد المفرقعات التي تضيء عادة سماء الصيف.



فقد ألغيت عروض الألعاب النارية في عدة مدن بما فيها فينيكس في ولاية أريزونا وساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا ومينيابوليس في مينيسوتا وكوليدج بارك في ماريلاند.



وقال ستيف هاوسر رئيس الجمعية الوطنية للألعاب النارية لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد أن الشركات تعمل بجد للإبقاء على تلك العروض الكبيرة، لأنها تجذب الكثير من الاهتمام.. في أماكن مثل واشنطن وشيكاغو ونيويورك».



وأضاف «الأسواق المتوسطة الحجم هي أكثر من يعاني، على ما أعتقد».