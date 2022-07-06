بداح العنزي



أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى جميع رؤساء الرعاية الصحية الأولية أفادت فيه بأنه سيتم توزيع بطاقات «عافية» للمتقاعدين من خلال المراكز الصحية التي تم اختيارها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقالت استشارية طب العائلة بالإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.منيرة المطيري إن الشركة المعنية ستقوم بوضع «البوث» الخاص بها تمهيدا لتوزيع بطاقات «عافية» على المتقاعدين بعد العيد، داعية رؤساء المراكز المعنية إلى تحديد المكان المناسب للشركة لوضع «البوث» حتى يقوم موظف التأمين بمهمة تسليم البطاقات مع ضرورة تواجد الأمين مع موظف إداري للتدقيق واعتماد نماذج التسليم والكشوفات المعدة لذلك.



وشملت قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة كنقاط توزيع 44 مركزا جاءت كما يلي:



٭ منطقة العاصمة الصحية، مراكز: الروضة، على محمد ثنيان الغانم، القيروان، شيخان الفارسي وشريفة العوضي، خالد الغنيم، الاحقافي، عبدالله يوسف العبدالهادي، عبدالله وشريفة المحري، حمد الصقر التخصصي، قرطبة، منيرة العيار، عبدالرحمن العبدالمغني، وبدر خالد النفيسي.



٭ منطقة حولي الصحية، مراكز: محمود حاجي حيدر، السالمية الغربي، السلام، بيان، مشرف، الزهراء، سلوى، وصباح السالم.



٭ منطقة الفروانية الصحية، مراكز: عبدالله المبارك، مناحي العصيمي، العمرية، الأندلس، الفردوس، صباح الناصر، الرحاب، والعارضية الجنوبي.



٭ منطقة الأحمدي الصحية، مراكز: الصباحية الشرقي، جابر العلي، الرقة، على صباح السالم، الظهر، الفحيحيل، المنقف، هدية، صباح الأحمد الصحي A، مبارك الكبير الغربي، العدان التخصصي، والقرين.



٭ منطقة الجهراء الصحية: مراكز العيون، القصر، ومركز سعد العبدالله الصحي - قطعة 10.