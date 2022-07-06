عبدالهادي العجمي



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن فتح باب التسجيل بكلية علي الصباح العسكرية للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة ضباط من الدفعة (23) لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط (49) لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس، إن التسجيل سيكون إلكترونيا على الموقع خلال الفترة اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى 23 الشهر الجاري.



وأوضحت رئاسة الأركان في بيانها أنه تحقيقا لمبدأ العدالة وإتاحة الفرص للجميع، سيتم قبول من اجتاز المقابلات والاختبارات والفحوصات الطبية كطلبة ضباط عن طريق القرعة. وأشارت إلى أنه لمعرفة الشروط العامة والمستندات والتخصصات المطلوبة، يرجى مراجعة موقع كلية علي الصباح العسكرية على الإنترنت: sc.kuwaitarmy.gov.kw