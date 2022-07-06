بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن مجلس إدارة الهيئة قرر إضافة فقرة للمادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بالقرار رقم 156 لسنة 2022، باستثناء المرأة الكويتية من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في مجالات الأعمال، ومنها النفطية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها المتميزة، أي استثناء من الحظر بشأن أعمال الإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن أن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات، والتي لا تتطلب مجهودا بدنيا شاقا، كما أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2021/2022.