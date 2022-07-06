القاهرة - خلود أبوالمجد



أعربت الفنانة بسنت صيام عن سعادتها بنجاح العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» مع المخرج خالد جلال على مسرح عبدالقادر علولة في وهران، والتي عرضت في إطار أيام المسرح المتوسطي، والتي تشارك فيها فرق من 5 دول متوسطية، وهي «الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا»، مشيرة إلى أن المسرح رفع لافتة كامل العدد.



المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن القصة القصيرة (مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف، البطولة للفنانين ياسر الطوبجي، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوي، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، كتابة وإخراج خالد جلال.