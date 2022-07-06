دمشق - هدى العبود



انتهت الفنانة السورية جيني اسبر من تصوير مشاهدها من مسلسل «أنتيكا» بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا بإمارة عجمان وهو من تأليف أيوب الحجلي وإخراج يزن أديب غانم.



وكشفت اسبر لـ«الأنباء» أن ما قدمته عبارة عن فكرة لطبيب نفسي أحب تقديم عدد من الأمراض النفسية من خلال عدة ثلاثيات متخصصة، وما ميز تلك الثلاثيات أن كل ثلاثية عالجت نوعا محددا من تلك الأمراض التي تعاني منها المجتمعات في أي مكان على سطح الكرة الأرضية، وقدم من خلال الثلاثيات تفسيرا وتوضيحا للحالات التي أدت للإصابة بتلك الأمراض مع الكشف عن إمكانية معالجتها، ونحن كفنانين بنهاية الثلاثية أدركنا معرفة السبب الذي دفع بالكاتب وشركة الانتاج لتقديم هذا النوع من الأمراض النفسية.



وعن دورها قالت اسبر: جسدت شخصية مرجانة فتاة جميلة تظهر بظروف غامضة وتؤثر بشكل جذري على الوالي والعمل فانتازيا، يروي حكاية تدور بين الواقعية والخيال، وتجري أحداثها في ثلاث فترات زمنية مختلفة (1910 - 1960 - 2020) يذكر ان البطولة أسندت لمجموعة فنانين من أبرزهم رنا أبيض، جهاد سعد، حيدر أحمد،، كما شارك في التمثيل كل من عبدالله الجفالي، مازن غانم، خالد مهروسة، مضر هنيدي، حسام دلال، وقامت بغناء شارة العمل الفنانة هالة، والإشراف أوكل لماهر الشيخ وآخرين.



وماذا عن فيلم «كازي روز»



بداية عندما اطلعت على السيناريو أعجبت بفكرة الفيلم بالإضافة الى ان الفيلم سوري ونحن بحاجة لإنتاج أفلام تجارية تعتمد على فناني شباك تذاكر كما أنني أحببت ان أقدم لجمهوري عملا سينمائيا جميلا كما قدمت لهم العديد من الأعمال سواء من الدراما المعاصرة والفانتازيا والبيئة الشامية وبنفس الوقت هناك مجموعة كبيرة من الأبطال وهذا جيد ان يكون التركيز على شخصية معينة خلال الفيلم وحقيقة كنا «تيم» كأسرة واحدة وسيعرض الفيلم بإذن الله تعالى خلال عيد الأضحى لكنني اعتقد ان العرض سيذهب الى ما بعد العيد.



وعن دورها بالفيلم قالت:



شخصية سمر وهي فاشينيستا تحب الشهرة وأن يكون لديها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقوم بالذهاب إلى الأماكن العامة فقط من أجل التصوير والاستعراض وإجراء بث مباشر لكي تزيد من عدد متابعيها، كما أن الفيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه ضمن إطار التشويق والإثارة داخل مطعم «روز» الذي يجمع أشخاصا عدة من فئات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحيانا والتقارب أحيانا أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، والمهم ان ابنتي نوسا شاركتني في التمثيل من خلال أحداث الفيلم وتعتبر المشاركة الأولى لها سينمائيا، ومن خلال «الأنباء» أعلن «أنني لن اقبل بعد اليوم أي عمل فني سواء دراما أو مسرح أو سينما إلا إذا أضاف لمسيرتي الفنية مخزونا فنيا أفتخر به.



يذكر ان فيلم «كازي روز» من تأليف الفنانة رنا العضم بالاشتراك مع علاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، من إنتاج جميل الغيث وتصدى للإخراج وائل رمضان.