سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم، أي بزيادة 50% على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 يونيو، على ما أعلنت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة شايب امس.



وقالت شايب في مؤتمر صحافي في جنيف «تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى».



ومن غير المقرر حاليا عقد اجتماع ثان للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع، بعد اجتماعها الأول في 23 يونيو.



هذا، وارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة: يمثل هذا التعداد الأخير الذي يعود إلى 30 يونيو، زيادة بنسبة 55.9% مقارنة بالعدد السابق قبل اسبوع، مع 3413 إصابة.



وأوضحت «سجلت إصابات قليلة لدى الأطفال (و) الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة».