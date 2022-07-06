قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية إنها ستقدم لأول مرة مكافآت للأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت القيادة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي أن المكافآت قد تكون نقدية أو في أشكال أخرى منها القوارب.



وذكر البيان أن «القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية قد تمنح مكافأة بحد أقصى 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات أو مساعدات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تقود القوات البحرية الأميركية إلى مصادرة شحنة غير مشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات».



وقالت القيادة أيضا إن المكافآت يمكن أن تكون غير نقدية لتشمل على سبيل المثال القوارب أو المركبات أو الطعام أو المعدات.



ولم يشر البيان إلى دولة بعينها قد تكون هدفا لبرنامج المكافآت.