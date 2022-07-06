قتل وأصيب عشرات الاشخاص في انفجار هز مستودع أسلحة في محافظة أبين جنوب اليمن امس.



وقال مصدر أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، ان انفجارا كبيرا هز مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة لودر إلى الجهة الشمالية الشرقية من محافظة أبين الواقعة جنوبي اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين.



وأضاف المصدر أن عددا من المباني السكنية والمتاجر المجاورة تضررت بشكل جزئي نتيجة انفجار مستودع الأسلحة.



وأكد المصدر الأمني أن «هذا إحصاء أولي لأن عدد القتلى قد يرتفع مع احتمال مقتل المزيد في المبنى المنهار الذي وقع فيه الانفجار».

وشوهد عمود من الدخان الأسود فوق الموقع حيث سعى السكان المحليون وعمال الإنقاذ للبحث عن ناجين مصابين، بحسب المسؤول.