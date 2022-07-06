قال الادعاء المختص بقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا امس، إن باريس أعادت 16 امرأة مشتبه في تورطهن في قضايا إرهاب و35 طفلا من مخيمات لاجئين في شمال شرق سورية.



وأضاف أن السلطات القضائية تسلمت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاما، ومن بينهن 14 امرأة تحملن الجنسية الفرنسية واثنتان من الأمهات لأطفال يحملون الجنسية الفرنسية.

وتم ترحيل معظم الأطفال مع أمهاتهن، لكن سبعة منهم وجدوا في المخيم بمفردهم.



وعلى مدى أعوام تحاول دول أوروبا تحديد مصير العشرات من مواطنيها الذين سافروا إلى سورية في أثناء الحرب، ومنهم نساء انتهى بهن الأمر في مخيمات نازحين بعد هزيمة الميليشيات في 2017.



من جهة اخرى، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية تسجيله 4 حالات قصف من مسلحي «جبهة النصرة»، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سورية.