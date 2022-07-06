قال النائب جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» بعد اجتماع المكتب السياسي للتيار بعد ظهر امس، إن «رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغضّ النظر عن موقف التيار، وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة»، مشيرا الى ان «التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين المعروفة المرتبطة بها اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود».



وأضاف باسيل «عندما ورد في التقرير الاوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الانتخابات والتوصيات التي اوردها خضنا سابقا معارك في سبيلها وابرزها «الميغاسنتر» وتمكين هيئة الاشراف بأن تكون كيانا مستقلا قادرا على القيام بالدور المطلوب».



وأضاف «في موضوع انفجار المرفأ وعلى مسافة شهر من الذكرى الثانية المراوحة المتعمدة لاتزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلما مستمر».



ورأى «في ملف الحدود البحرية هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بالكامل وفجوة الخلاف تضيق لكن الاجوبة لاتزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا ـ كاريش والأهم من الترسيم ان يسمح لنا بالتنقيب وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء».