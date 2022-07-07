الشملان: دعم المتفوقين والمتميزين ركيزة أساسية في إستراتيجية «بيتك»

المقصيد: «بيتك» يتواجد في كل المناسبات ليعبّر عن نفسه بالفعل قبل القول

عبدالعزيز الفضلي



نظّم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حفلا تكريميا لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة في أقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة، والفائزين بالجوائز المتميزة للعام الدراسي 2021/2022 وعددهم نحو 130 طالبا وطالبة.



وأقيم حفل التكريم في فندق الشيراتون تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وبحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد، ومن «بيتك» رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، خالد يوسف الشملان، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف عبدالله الرويح، والمدير التنفيذي للإعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك»، محمد الفارس.



وخلال كلمته في حفل التكريم، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، خالد يوسف الشملان: «يسرني باسمي وبالنيابة عن «بيتك»، أن أتقدم بالتهنئة لإخواننا وأخواتنا أوائل الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وكذلك لذويهم الذين وقفوا من خلفهم ودعموهم وشجعوهم».



وأضاف الشملان: «كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لراعي الحفل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، ولجميع الوكلاء وأعضاء الكادر الإداري والتدريسي لجهودهم على مدار العام الدراسي، فهم بكل تأكيد شركاء النجاح والحلقة الأساسية في دعم الطلبة والعملية التعليمية».



وتابع الشملان: «لقد أصبح هذا الحفل الذي يحرص «بيتك» على تنظيمه سنويا، موعدا هاما بالنسبة للمتفوقين في الثانوية العامة بمختلف أقسامها، ومحطة نقف فيها لتقديرهم على ما حققوه من نتائج استثنائية على مستوى الكويت، ونأمل ان يكون بوابة لمواصلة العزيمة والإصرار والاحتفاظ بهذا التفوق في المرحلة القادمة في مختلف الكليات، وتحقيق أعلى مراتب العلم بما يخدم بلدنا الحبيب الكويت».



وأكد الشملان أن «بيتك» من أوائل وأكبر الداعمين للشباب بشكل عام، وللطلبة والمتفوقين بشكل خاص، ولديه سجل حافل من الإنجازات المشهودة في دعم المسيرة التعليمية والشباب، إيمانا بأن المواهب الوطنية الشابة هي الثروة الحقيقية للوطن، فهم عماد الحاضر والمستقبل، واللبنة الأساسية في تحقيق التنمية والازدهار.



وأشار الى أن دعم المتفوقين والمتميزين ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» ضمن إطار برنامج «أنتم فخرنا» الذي أطلقه البنك لتكريم أصحاب الإنجازات بمختلف المجالات.



وفي الختام، جدد الشملان التهنئة للطلبة والطالبات على التفوق، راجيا من الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاح والتميز.



تكريم العلم والنبوغ



من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد: «يطيب لي أن أحييكم أجمل تحية نيابة عن راعي الحفل د.علي المضف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لنكرم كوكبة من أوائل المتفوقين الكويتيين بالمرحلة الثانوية العامة والمبدعين الفائزين بجوائز دولية للعام الدراسي 2021/2022 لنعيش معهم وبهم أجمل اللحظات في تكريم العلم والنبوغ، والجد والاجتهاد، والمثابرة والإصرار والأمل في غد مشرق.



وأضــاف: «للـــشراكة المجتمعية أثر مبالغ في التنمية الشاملة في كل المجالات ومنها دعم التعليم والنهوض به لذلك يأتي هذا التكريم بمبادرة كريمة من الشريك الاستراتيجي لوزارة التربية «بيتك»، تلك المؤسسة العريقة التي تتواجد في كل المناسبات لتعبر عن نفسها بالفعل قبل القول، وقد حرصت إدارة «بيتك» على أن تكرم هذه النخبة من أجيال المستقبل، فكل التقدير لبيت التمويل الكويتي ومجلس إدارته لهذه المبادرة التي تغرس في نفوس أبنائنا حب الخير والعطاء والإصرار على إكمال طريق النجاح.



‏أبنــائي المتفـــوقـــين والمتفوقات، إن النجاح لفظة عذبة الرنين تترك في النفس أثرا جميلا تطرب لسماعه، فالتفوق تاج على رؤوس المجتهدين، فما أجمل الحصاد المثمر بعد الجهد المخلص وما أروع التفوق بعد التخطيط السليم. فهنيئا لكم في هذا التفوق وهذا الإنجاز الرائع متمنيا لكم الاستمرار على طريق النجاح بخطى ثابتة بعزيمة وإصرار.



إخواني وأخواتي الحضور، باسمكم جميعا ومن هذا المكان دعوني أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الثناء لقيادات وزارة التربية ومنتسبيها وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة التربية والإدارات المدرسية والمعلمين لجهودهم الكبيرة في إعداد أجيال المستقبل بالعلم والمعرفة وتذليل كافة العقبات لاستمرار مسيرة العلم دون توقف من خلال التعليم عن بعد ونجاحها في تخطي جائحة كورونا والعبور بأبنائنا إلى بر الأمان بفضل الله تعالى ورعايته.



‏وفي الختام، أدعو الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار وأن يحفظ أميرنا الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.